Одним із таких проєктів став ZSU Electronics, який об'єднав фахівців із різних регіонів України. Роботу цих та інших українських винахідників та їхні розробки 24 Канал за підтримки компанії Cosmolot висвітлює у новому спецпроєкті – Brave Inventors.

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Платформа Brave Inventors створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Відтак кожен може доєднатися до ініціативи, ділитися своїми концептами та виробами або ж – підтримувати фінансово тих, хто щодня працює над інноваційними рішеннями, які наближають перемогу. Адже головна мета платформи – дати можливість допомогти один одному та заручитися підтримкою інших.

У новому випуску співзасновники ZSU Electronics Андрій Явір та Дмитро Сафронов розповіли про один зі своїх винаходів, який створюють спеціально для ЗСУ. Йдеться про електронний прилад для систем Sivalka. Детальніше про те, як він працює, наскільки спрощує роботу для операторів цього комплексу та чи можна його встановлювати на інші види техніки, – у матеріалі.

Співзасновники ZSU Electronics розповіли про нову розробку: дивіться відео

Від ідеї до прототипу

Наприкінці осені 2022 року Андрій Явір вирушив у відрядження до Києва. Він отримав завдання від командира свого підрозділу – допомогти у розробці прицілу для мобільних реактивних систем залпового вогню Sivalka. Як розповів співзасновник ZSU Electronics, на той момент в Україні вже були готові прототипи від інших розробників.

Я вийшов на зв'язок з цими хлопцями, однак вони були не зовсім відкриті для того, щоб надати доступ до вихідного коду та заліза. Тоді я просто пішов у магазин електроніки й вирішив сам створити такі рішення, адже трохи маю технічний бекграунд,

– розповів Андрій Явір.

У той час він познайомився з Дмитром Сафроновим, разом із яким згодом і заснував проєкт ZSU Electronics. Результатом плідної співпраці розробників стали кілька винаходів, серед яких і SLK, які вже довели свою ефективність у найнебезпечніших регіонах.

SLK вже отримав позитивні відгуки від користувачів / Фото ZSU Electronics

"На сьогодні у нас вже є прототипи, які працюють на декількох напрямках: Херсонщина, Кремінна, один екземпляр також відправили у район Авдіївки. Хлопці дають непоганий фідбек", – зазначив Явір.

Головна функція SLK

Електронний приціл створений спеціально для РСЗВ Sivalka, які зазвичай застосовуються на вертольотах, однак у сучасних реаліях були адаптовані до використання на наземному транспорті.

По суті, це звичайна ракетна система, яка працює на вертольотах, а у цьому випадку – поставлена на пікап за допомогою спеціального кріплення, що дозволяє змінювати кут повороту і нахил,

– пояснив Андрій Явір.

SLK допомагає оператору наводити систему на ціль та дає змогу бачити точку ураження в режимі реального часу, а також коригувати кут підвищення та азимут. При цьому автоматичне калібрування відбувається без будь-яких ручних налаштувань.



Варіант монтажу пристрою SLK / Фото ZSU Electronics

Застосування цього пристрою зменшує час наведення щонайменше удвічі. Сказати точно, скільки саме займає цей механічний процес, практично неможливо, адже все залежить від навичок оператора. Однак у середньому на це потрібно приблизно 10 хвилин.

"Саме це й було нашою метою – пришвидшити роботу РСЗВ. Ми підібрали потрібні механізми, зокрема датчики – гіроскопічні та азимуту, бездротовий зв'язок. Водночас намагалися якомога більше здешевити наш виріб", – розповів Дмитро Сафронов.

Мобільний застосунок для SLK дозволяє отримувати дані у режимі реального часу

Велику роль у роботі прицілу SLK відіграє мобільний застосунок на базі Android. Цю аплікацію спеціально для ZSU Electronics розробили волонтери. Як зазначив Дмитро Сафронов, обрали саме цю операційну систему, оскільки у неї відкрита архітектура. До того ж так склалося, що більшість девайсів ЗСУ працюють саме на цій ОС.

Мобільна аплікація дозволяє побачити на екрані:

точку, де перебуває установка;

азимут системи;

орієнтовну точку ураження.

Відповідно, відштовхуючись від цього, наведення можна коригувати у режимі реального часу.

Мобільна аплікація дозволяє у реальному часі відстежувати низку параметрі​в/ Скриншот з відео 24 Каналу

"Ми маємо мапи основних районів, де активно працюють ЗСУ: Авдіївки, Кремінної, Херсона. У цьому застосунку можна побачити положення машини Sivalka та відмітку, куди прилетять ракети, якщо просто зараз натиснути на кнопку активації системи. При зміні кута азимута ця позначка буде "бігати" по карті та показувати нову кінцеву ціль", – пояснив співзасновник ZSU Electronics.

Наразі користувачі пристрою, переміщуючись в інший регіон, повинні завантажувати нові карти. Однак розробники програми працюють над удосконаленням цього механізму.

Процес наведення на ціль відбувається автоматично. Втім, SLK також має й кілька кнопок, які відповідають за механічні поправки.

"Якщо приціл був встановлений не зовсім коректно, то через цей фізичний інтерфейс користувач може його доналаштувати. Ми розуміли, що у сучасних реаліях не буде можливості встановити SLK виключно в якомусь одному місці.Тому передбачили функцію, яка дозволяє змінити орієнтування програм через ці кнопки", – уточнив Дмитро Сафронов.

Не лише Sivalka: SLK можна адаптувати для роботи з іншими системами

Гнучкість використання такого прицілу доволі велика. У залежності від потреб ЗСУ та специфіки роботи його можна встановлювати практично на будь-які РСЗВ.

"Хлопці, які працювали зі зразками SLK, вже неодноразово запитували: "А чи можна розробити таку річ для СПГ?". Це доволі великий гранатомет на тринозі, який є значно точнішим, ніж Sivalka. Аби створювати приціли для таких систем, потрібно враховувати низку факторів, як-от температура та вологість повітря, барометричний тиск тощо", – розповів Андрій Явір.

SLK можна адаптувати до роботи з різними системами / Скриншот з відео 24 Каналу

Втім, за його словами, це цілком реальне завдання. Для цього потрібно доопрацювати поточну версію SLK: встановити додаткові датчики, які зроблять прилад точнішим, та внести корективи у софт.

На виході ми отримуємо повністю кастомізовану версію. Тобто ті приціли, які ми маємо на сьогодні, потрібно вдосконалити. У перспективі це дасть можливість використовувати їх на СПГ, "Вампірах" та "Градах". Потенціал у SLK доволі хороший,

– зазначив співзасновник ZSU Electronics.

Чому команда ZSU Electronics приєдналася до проєкту Brave Inventors

Про платформу Brave Inventors команда ZSU Electronics дізналася з фейсбука. Як розповів Дмитро Сафронов, цей проєкт відкриває великі перспективи для українських розробників.

"Наші винахідники, які намагаються щось створити, мають знайти інвесторів. Але насамперед їм потрібні однодумці. Адже зараз усі команди розробників в Україні, про які чув, майже не взаємодіють між собою, а гарні задуми так і не втілюються у життя. Тож чудово мати платформу, на якій ми можемо ділитися своїми напрацюваннями. Навіть якщо, умовно, мою ідею втілить хтось інший, а не я, вона житиме і допоможе Україні", – сказав співзасновник ZSU Electronics.

ZSU Electronics прагне налагодити промислове виробництво прицілів SLK / Скриншот з відео 24 Каналу

Команда проєкту також потребує фінансування, а також шукає підрядників для виконання певних робіт. Адже у планах ZSU Electronics – суттєво збільшити об'єми виготовлення своїх розробок, зокрема електронних прицілів для РСЗВ Sivalka.

Зараз у нашій команді – 12 людей, які фактично працюють з дому, де й збирають ці прилади. Наразі в місяць ми можемо випускати до 10 прицілів. При цьому нам потрібні підрядники, аби налагодити промислове виробництво корпусів,

– розповів Андрій Явір.

Також, за його словами, необхідно налагодити канал постачання датчиків азимута. Адже ті пристрої, які доступні в Україні, не підходять для SLK. А специфічні датчики замовляють у Європі, звідки їх доводиться чекати близько місяця.

Розв'язання цих завдань дозволить прискорити виробництво прицілів, які є хорошим підсиленням для екіпажів, котрі працюють на РСЗВ із механічними системами наведення. SLK суттєво допоможуть підвищити точність та швидкість роботи ЗСУ.

Підтримати проєкт можна на національній онлайн-платформі Brave Inventors, яка створена для допомоги українським винахідникам, волонтерам, інвесторам та всім, хто зацікавлений у наближенні найочікуванішого дня для нашої країни. Долучитися до таких потрібних у наш час ініціатив та зробити свій внесок у важливу справу може кожен охочий.