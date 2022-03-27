Кроме того, мужчина раздает местным гражданам продовольствие, завозимое из России.

Важно 11:0: Арестович намекнул на разгром российских военных в Чернобаевке

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начали уголовное производство. Дело касается коллаборационизма.

К слову, украинские военные снова нанесли потери российской армии в Чернобаевке. Вероятно, это уже 11 разгром оккупантов.

Интересно – Почему оккупантов "тянет" в Чернобыевку: ответ депутата Херсонского облсовета Хланя: