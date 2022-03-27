Крім того, чоловік роздає місцевим громадянам продовольство, яке завозять з Росії.

Важливо 11:0: Арестович натякнув на розгром російських військових у Чорнобаївці

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження. Справа стосується колабораціонізму.

До слова, українські військові знову завдали втрат російській армії у Чорнобаївці. Ймовірно, це вже 11 розгром окупантів.

Цікаво – Чому окупантів "тягне" до Чорнобаївки: відповідь депутата Херсонської облради Хланя: