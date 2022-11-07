Влияет на помощь и то, что самые богатые украинские бизнесмены – крупные работодатели, у которых мобилизовали рабочих. Об этом 24 каналу рассказал журналист "НВ. Бизнес" Артем Ильин.

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Эксперт отметил, что больше всего помогают ВСУ те крупные бизнесмены, которые получили едва ли не самые большие убытки от российской агрессии.

Это парадокс, но кто больше имел, кто больше потерял, тот и, согласно официальным заявлениям, больше потратил. В частности, это Ринат Ахметов. Его фонды оказывают помощь и в гривнах, и в долларах – около 60 миллионов долларов они потратили в целом на прямую помощь как армии, так и на гуманитарные вопросы.

– объяснил журналист.

По его словам, фонды самого богатого человека Украины помогали с закупкой металла на бронепластины для бронежилетов, закупают дроны и постоянно отчитываются о волонтерской работе.

"Также это семья Пинчуков, которая также владеет промышленной компанией Interpipe – оказывает большую помощь. И примерно одинаковые суммы, которые измеряются десятками миллионов долларов – это Константин Жеваго и Вадим Новинский. Там учитывают, что оказывает помощь группа "Метинвест" и они как акционеры – на себя тоже "перечисляют", – добавил аналитик.

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По его мнению, одной из возможных мотиваций так активно помогать является то, что бизнесмены крупные работодатели, у которых мобилизовали тысячи рабочих.

"То есть они понимают, что это такое. Они помогают не только своим мобилизованным рабочим, но и другим. У некоторых компаний есть подразделения ВСУ или Нацгвардии, которым они больше помогают, но это все из-за прямого контакта – почему нужно помогать, как это влияет и какой положительный результат имеет эта помощь", – резюмировал Ильин.

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