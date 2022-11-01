Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Довгополый. По его словам, действительно, крупные компании долго входят на рынок и долго из него выходят. Он привел пример компании IBM.

К теме Россия начала против Украины игру на экономическое выживание: кто выйдет победителем

Как говорил мне один из представителей IBM, когда они входили в СНГ и Россию, это длилось 5 лет. Были вложены инвестиции в 1 миллиард долларов за 5 лет. Они развивали экосистему. И говорили, что не могут быстро ее свернуть. Крупная компания – есть определенные процессы и обязательства. Но если решили выходить, то получатся. И потом не вернутся,

– отметил Довгополый.

Ведь каждая компания, получившая убытки от определенной юрисдикции, потом будет очень долго и взвешенно думать, возвращаться ли туда. И вообще масштабные бизнесы часто бывают очень медленными.

Стагнация на российском рынке толкает компании к выходу

Некоторые международные компании сразу поняли, что российский рынок стал токсичным. И максимально быстро выпрыгнули из него. Как отмечает Довгополый, в начале полномасштабного вторжения была неделя, когда из России ушли около 150 компаний.

Конечно, до сих пор существуют международные компании, которые можно назвать "отбросами". Они продолжают зарабатывать деньги на российском рынке, несмотря на полномасштабное вторжение. Однако иногда получают проблемы на фондовом рынке – их акции бывает падают.

Кроме того, стагнация российской экономики сейчас толкает международные компании к выходу из России. Трудно объяснить акционерам, зачем работать на площадке, где можно получить репутационный и финансовый ущерб.

То, что российская экономика стагнирует – мощный "паровоз", толкающий компании на принятие решения по сокращению бизнеса в России,

– подчеркнул Довгополый.

Некоторые представители международного бизнеса вообще опасаются, что при закрытии предприятий они и их работники могут получить в России сфабрикованные уголовные дела.

Продолжает ли международный бизнес уходить из России – мнение Долгополого: смотрите видео

Добавим, что несмотря на мощные экономические санкции, которые Запад ввел против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, некоторые государства нарастили торговлю с оккупантами. В списке, изложенном в издании The New York Times, есть даже европейские страны.

Так произошло из-за большой зависимости некоторых европейских государств от российской нефти, газа и минеральных ресурсов. К примеру, с начала войны Бельгия увеличила торговлю на 81%, а Нидерланды – на 32%.