FPV, разведывательные дроны и бомберы: Кличко передал военным почти 2700 БПЛА

О передаче помощи сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в партию вошли FPV-дроны, разведывательные беспилотники, самолеты-камикадзе и комплексы ударных бомберов.

Adv

популярные видео

Какие беспилотники получили военные

Всего бригаде передали:

2200 FPV-дронов различных типов;

450 разведывательных БПЛА Mavic 3 Pro и Matrice 4;

28 самолетов-камикадзе;

10 беспилотников самолетного типа;

2 комплекса ударных бомберов.

Кроме того, военные получили 12 наземных роботизированных комплексов.

"Передал защитникам на фронт новую партию помощи от общины столицы. Бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отправили еще почти 2700 БПЛА различных типов", – написал Виталий Кличко.

Военные получили помощь / Фото с Telegram-канала Виталия Кличко

1 2 3 1 / 3

Сколько дронов Киев передал военным с начала года

По словам мэра, с начала 2026 года община столицы передала военным различных бригад уже более 65 тысяч беспилотников. Киев продолжает увеличивать объемы помощи подразделениям Сил обороны.

Реклама

Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 миллиард гривен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году мы направляем на поддержку защитников уже 6 миллиардов гривен– подчеркнул Виталий Кличко.

Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках городской целевой программы "Защитник Киева". Мэр заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать нашим бойцам.