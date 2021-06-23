Общий объем помощи составил более 135 тысяч долларов (3,8 млн грн). В рамках проекту больницам передали самое необходимое – 4 аппарата ИВЛ, 2 электрокардиографа, кислородные концентраторы, системы назальной високопотоковой оксигенотерапии, пульсоксиметры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗ, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты.

Проект реализован благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Так казахстанский бизнес вносит важный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

В это непростое для Украины время считаем своим долгом оказать помощь медикам, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь своевременна и желаем всем крепкого здоровья,

– отметил Даулет Нуржанов, соучредитель Kusto Group.

Главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко отметил, что у пациентов с COVID-19 часто возникает значительное поражение легких, а для лечения они требуют большого количества и высокой концентрации кислорода.

Аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp, позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту. Это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Благодаря ему мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями (в том числе коронавирусной). Для врачей и пациентов это ощутимая помощь,

– сказал Головащенко.

Напомним, что в августе прошлого года, когда в Казахстане была тяжелая эпидемиологическая ситуация, благотворительный фонд #KustoHelp совместно с Посольством Казахстана в Украине организовали доставку гуманитарной помощи из Украины в виде антибактериальных препаратов украинского производства общей стоимостью 86,7 млн тенге для лечения казахстанских COVID-пациентов. В этом году Казахстан в ответ оказывает помощь Украине.