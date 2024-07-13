Напомним, что на днях в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Альянса, с основной темой – Украина и усиление помощи после циничных ударов российских захватчиков.

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Что получит Украина от союзников

По данным Минобороны, страны-партнеры предоставят Украине 5 новейших батарей ПВО. Речь идет о 4 батареях Patriot и 1 батарее Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии.

Более того, наше государство сможет получить десятки тактических систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Среди полного перечня помощи:

пакет военной помощи от США на 225 миллионов долларов. В него войдут система Patriot и ракеты к ней, ракеты для NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты;

одна система Patriot и ракеты к ней от Германии. Кроме того, артиллерийские боеприпасы, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование;

93 миллионов долларов военной помощи, 6 самолетов F-16 и запчасти к вертолетам Sea King от Норвегии;

ежегодная помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов на военную поддержку от Британии до 2030/31 годов;

пакет военной помощи на 366 миллионов долларов от Канады;

18 артсистем "Богдана" от Дании, финансирование производства в Украине;

пакет военной помощи в размере 169 миллионов долларов от Австралии;

антидронные системы и патроны калибра 5,56х45 от Литвы;

300 миллионов евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16 от Нидерландов;

пакет военной помощи в размере 3,68 миллиона долларов от Новой Зеландии.



Помощь Украине от союзников по НАТО / Фото Министерства обороны Украины

Министр обороны Рустем Умеров выразил благодарность союзникам за новые решения о помощи Украине на сотни миллионов долларов. Также он анонсировал использование доходов с замороженных активов России для поддержки обороны нашего государства.