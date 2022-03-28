Госпиталь будут использоваться для лечения раненых военных и переселенцев. Соответствующую информацию сообщил народный избранник, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Радуцкий рассказал, что впервые этот госпиталь оборудован по последнему слову техники. Использование мобильного медучреждения в условиях пустыни одобрительно оценили. Впервые госпиталь был использован во время военных действий в Сирии. В госпитале есть:

50 койкомест,

операционная,

реанимационные кровати,

отделение интенсивной терапии,

отдел рентген-диагностики,

УЗИ,

клиническая лаборатория с банком крови,

кислородный концентратор,

система фильтрации и очистки воздуха

Радуцкий добавил, что мобильный госпиталь полностью автономен, то есть может функционировать без электроснабжения благодаря дизель-генератору. Кроме того, есть запасы лекарств и расходных материалов на 1 год работы при полной загрузке.

Благодаря подключению к интернет-сети через StarLink врачи могут в режиме онлайн консультироваться с коллегами из других стран,

– добавил депутат.

Украина получила мобильную больницу от Нидерландов. По словам Радуцкого, все необходимые переговоры провел коллега Артем Дубнов. В медучреждении будут работать врачи, прибывшие из охваченных войной областей, а также канадские и американские специалисты. Штат доукомплектовывается, госпиталь уже готов к работе.

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