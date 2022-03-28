Госпиталь будут использоваться для лечения раненых военных и переселенцев. Соответствующую информацию сообщил народный избранник, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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Радуцкий рассказал, что впервые этот госпиталь оборудован по последнему слову техники. Использование мобильного медучреждения в условиях пустыни одобрительно оценили. Впервые госпиталь был использован во время военных действий в Сирии. В госпитале есть:
- 50 койкомест,
- операционная,
- реанимационные кровати,
- отделение интенсивной терапии,
- отдел рентген-диагностики,
- УЗИ,
- клиническая лаборатория с банком крови,
- кислородный концентратор,
- система фильтрации и очистки воздуха
Радуцкий добавил, что мобильный госпиталь полностью автономен, то есть может функционировать без электроснабжения благодаря дизель-генератору. Кроме того, есть запасы лекарств и расходных материалов на 1 год работы при полной загрузке.
Благодаря подключению к интернет-сети через StarLink врачи могут в режиме онлайн консультироваться с коллегами из других стран,
– добавил депутат.
Украина получила мобильную больницу от Нидерландов. По словам Радуцкого, все необходимые переговоры провел коллега Артем Дубнов. В медучреждении будут работать врачи, прибывшие из охваченных войной областей, а также канадские и американские специалисты. Штат доукомплектовывается, госпиталь уже готов к работе.
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