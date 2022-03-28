Шпиталь будуть використовувати для лікування поранених військових та переселенців. Відповідну інформацію повідомив народний обранець, голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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На Львівщині розгорнули унікальний мобільний шпиталь

Радуцький розповів, що вперше цей шпиталь обладнаний за останнім словом техніки. Використання мобільного медзакладу в умовах пустелі схвально оцінили. Вперше шпиталь використали під час військових дій у Сирії. У шпиталі є:

50 ліжкомісць ,

, операційна,

реанімаційні ліжка,

відділення інтенсивної терапії,

відділ рентген-діагностики,

УЗД,

клінічна лабораторія з банком крові,

кисневий концентратор,

система фільтрації та очищення повітря.

Радуцький додав, що мобільний шпиталь повністю автономний, тобто може функціонувати без електропостачання завдяки дизель-генератору. Крім того, там є запаси ліків та витратних матеріалів на 1 рік роботи при повному завантаженні.

Завдяки під’єднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватись з колегами з інших країн,

– додав депутат.

Україна отримала мобільний шпиталь від Нідерландів. За словами Радуцького, усі необхідні переговори провів колега Артем Дубнов. У медзакладі працюватимуть лікарі, яка прибули з охоплених війною областей, а також канадські та американські фахівці. Штат доукомплектовують, шпиталь вже готовий до роботи.

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