Як повідомила Ірина Верещук, під завалами через обстріли російських військових опинились понад 150 людей. Їм загрожувала смерть.

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Порятунок з-під завалів

Усіх людей, які опинились під завалами, вдалося врятувати. Героїчну операцію порятунку провела патрульна поліція Луганської області.

"Вдалося також витягти наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5. Патрульні попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ витягли усіх 155 людей, які були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", – розповіла Верещук.

Дивіться брифінг Ірини Верещук за 27 березня