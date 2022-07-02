Об этом 1 июля сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, для чего нужно это анкетирование.

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Почему переселенцы должны заполнить анкету

Опрос людей, которые эвакуировались из города, проводят, чтобы определить потребности и организовать оказание безвозмездной помощи внутренне перемещенным лицам. Речь идет о тех, кто был вынужден бежать от войны не только из самого города, но и всей Рубежанской городской территориальной общины.

Ждем ваших ответов. Специалисты Рубежанской городской военной администрации готовы принимать обращения жителей общины, которые переместились в другие области Украины,

– подчеркнул Гайдай.

Также он призвал всех рубежанцев следить за актуальной информацией на официальной странице Рубежанской городской военной администрации в фейсбуке.

В анкете, которую просят заполнить, не просят указывать имя и фамилию. Там только уточняют возраст, а также общие вопросы для определения объемов необходимой помощи:

куда вы переместились;

количество членов вашей семьи, которые переместились с вами;

количество детей, которые переместились с вами;

скольким из детей до 3 лет;

количество лиц пенсионного возраста, которые переместились с вами.

Примите во внимание! Чтобы форма вступила в силу, в ней следует дать согласие на обработку персональных данных. Анкету можно заполнить по этой ссылке. Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9 до 16 часов по телефонам: (050) 043 90 78; (068) 282 39 50; (066) 033 73 25.

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