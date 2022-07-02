Про це 1 липня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, для чого потрібне це анкетування.
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Чому переселенці мають заповнити анкету
Опитування людей, які евакуювалися з міста проводять, щоб визначити потреби та організувати надання безоплатної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Мовиться про тих, хто був змушений втікати від війни не лише з самого міста, а всієї Рубіжанської міської територіальної громади.
Чекаємо на ваші відповіді. Спеціалісти Рубіжанської міської військової адміністрації готові приймати звернення мешканців громади, які перемістилися до інших областей України,
– підкреслив Гайдай.
Також він закликав усіх рубіжанців слідкувати за актуальною інформацією на офіційній сторінці Рубіжанської міської військової адміністрації у фейсбуку.
В анкеті, яку просять заповнити, не просять вказувати ім'я та прізвище. Там лише уточнюють вік, а також є загальні питання для визначення обсягів потрібної допомоги:
- куди ви перемістилися;
- кількість членів вашої родини, що перемістилися з вами;
- кількість дітей, що перемістилися з вами;
- скільком із дітей до 3 років;
- кількість осіб пенсійного віку, що перемістилися з вами.
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