Мовиться про людей вразливих категорій. Про це 30 червня повідомили у Чернівецькій ОВА.

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На Буковині деякі переселенці зможуть отримати 6 тисяч гривень

Переселенці можуть отримати допомогу від міжнародних благодійників. Неурядова організація HelpAge надає грошову підтримку на 3 місяці в розмірі 6 660 гривень,

– мовиться у повідомленні.

Проте в обласній військові адміністрації пояснили, що програма розрахована тільки на переселенців, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій та підпадають під такі критерії вразливості. Зокрема, внутрішньо переміщена особа має підпадати під одну з критерій:

родини з дітьми;

домогосподарства з особами з інвалідністю;

чоловіки або жінки, що самостійно виховують дитину;

вагітні або жінки, що доглядають за маленькими дітьми;

люди похилого віку (мовиться про вік старше 60 років);

сім'ї із загиблими або пораненими внаслідок бойових дій;

особи, які мають хронічні чи серйозні захворювання.

Щоб отримати допомогу людям радять зареєструватися в Департаменті соціального захисту населення (у Чернівцях він на вулиці Головній, 245) з 9 до 17 години (обідня перерва – з 13 до 13:30).

Ба більше, люди з інвалідністю можуть подати заявку на отримання засобів гігієни в індивідуальному порядку.

Коротко про допомогу для переселенців

На допомогу від держави можуть претендувати всі внутрішньо переміщені особи з певних областей. Мовиться про ті регіони, де тривають активні бойові дії – Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська області.

Держава кожній особі виплачує 2 тисячі гривень та 3 тисячі – на дітей та осіб з інвалідністю.

Окрім того, багатодітним сім'ям допомагає ЮНІСЕФ, звичайним переселенцями – Норвезька рада у справах біженців, криптобіржа та інші організації. Детальніше про те, як отримати допомогу читайте за посиланням.

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