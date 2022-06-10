1. Як ВПО отримати фінансову допомогу

Для того, щоб оформити ці виплати, потрібно зробити такі кроки:

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Стати на облік як внутрішньо переміщена особа у найближчому ЦНАПі або онлайн через застосунок Дія. Там ви отримаєте статус внутрішньо переміщеної особи. Подати заяву на отримання допомоги – також у Дії або через ЦНАП. Вказати ваш банківський рахунок під час звернення та отримувати на нього кошти щомісяця протягом дії воєнного стану та ще один місяць після того, як його скасують.



Інструкція з отримання допомоги ВПО / Інфографіка Центру спільних дій

Переселенці, які залишили територію України, не можуть отримати ці кошти і мають натомість звертатися за фінансовою допомогою у тих державах, які їх прихистили.

2. ВПО з яких регіонів мають право на виплати

4 травня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило новий список територій, де точаться активні бойові дії або які тимчасово окуповані агресором. У нього увійшли 270 територіальних громад із 8 областей України. Від травня переселенці саме з цих територій мають право отримувати допомогу для ВПО. А саме:

Донецька, Луганська та Херсонська області – вся територія областей;

Запорізька область – 49 з 67 територіальних громад;

Дніпропетровська область – дві територіальні громади в Криворізькому районі;

Миколаївська область – 15 з 52 територіальних громад;

Одеська область – Вилківська міська територіальна громада в Ізмаїльському районі;

Харківська область – 51 з 56 територіальних громад.

Повний перелік громад – за посиланням.

Порівняно з минулим переліком, кількість областей скоротилась із 14 до 8. Отримати фінансову допомогу також можуть переселенці, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через військові дії. Для цього потрібно окремо подати заявку на відшкодування витрат за зруйноване житло.

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3. Чи існують інші програми фінансової підтримки переселенців

Крім допомоги, яку надає український уряд усім зареєстрованим ВПО, також існує щонайменше шість програм цільової грошової підтримки від міжнародних організацій. А саме:

Програми надають фінансову допомогу в розмірі 2200 – 2500 гривень. Проте виплати можна отримати лише в межах однієї з них. Фактично це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції.

Програми відрізняються за територією дії, умовами участі, способами подання на них і отримання виплат. Деякі передбачають автоматичне нарахування виплат певним категоріям населення, для інших потрібно подати заявку із необхідним переліком документів. Детально ознайомитись із умовами кожної програми підтримки можна за посиланнями або в інфографіці нижче.



Українці можуть отримати міжнародну грошову допомогу в кількох організаціях / Інфографіка "Єднання заради дії"

4. Чи необхідно реєструватися повторно, якщо переселенець вдруге змінив місце проживання

Українське законодавство вимагає повідомляти про зміну місця проживання ВПО протягом 10 днів із моменту переїзду. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко нагадував, що відповідний інструмент у сервісі Дія дає не лише можливість первинної реєстрації осіб, але також і подавати інформацію про зміну місця реєстрації або місця проживання. Також потрібно повідомляти про повернення до залишеного постійного місця проживання не пізніше ніж за три дні до від'їзду.

Попри повторну зміну місця проживання ВПО у межах України, держава продовжує виплачувати грошову допомогу переселенцям з визначених урядом територій.

Переселенці першої хвилі, які залишили окуповані райони Донецької та Луганської області й Автономну Республіку Крим у 2014 – 2021 роках, також отримують виплати та весь пакет соціальних гарантій для ВПО.

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5. Як переселенцям отримати медичну допомогу

Закон дає право зареєстрованим ВПО отримати медичні послуги за новим місцем проживання. А органи місцевого самоврядування мають забезпечувати таку можливість у місцевих закладах охорони здоров'я.

Для цього переселенець має звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я із заявою щодо постановки на медичний облік за місцем фактичного проживання. Документом, що засвідчує місце проживання, є довідка ВПО.

Для цього не обов'язково укладати нову декларацію із сімейним лікарем. Але таку можливість все одно варто розглянути, якщо ви знаєте, що залишитесь у новій громаді надовго або втратили зв'язок із вашим сімейним лікарем.

Якщо лікар відмовляється надавати вам послуги, вимагайте в нього письмової відмови. Це може стати підставою для кримінальної відповідальності. Якщо лікар нехтує вашими законними вимогами – пишіть скаргу на ім'я головного лікаря медичного закладу.

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