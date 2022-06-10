1. Как ВПЛ получить финансовую помощь

Для того чтобы оформить эти выплаты, нужно сделать следующие шаги:

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Станьте на учет как внутренне перемещенное лицо в ближайшем ЦНАПе или онлайн через приложение Дия. Там вы получите статус внутриперемещенного лица. Подать заявление на получение помощи – также в Дие или ЦНАП. Указать ваш банковский счет во время обращения и получать на него ежемесячные средства в течение действия военного положения и еще один месяц после его отмены.



Инструкция по получению помощи ВПЛ / Инфографика Центра совместных действий

Переселенцы, покинувшие территорию Украины, не могут получить эти средства и должны обращаться за финансовой помощью в тех государствах, которые их приютили.

2. ВПЛ из каких регионов имеют право на выплаты

4 мая Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало новый список территорий, где идут активные боевые действия или временно оккупированные агрессором. В него вошли 270 территориальных общин из 8 областей Украины. С мая переселенцы именно с этих территорий имеют право получать помощь для ВПЛ. А именно:

Донецкая, Луганская и Херсонская области – вся территория областей;

Запорожская область – 49 из 67 территориальных общин;

Днепропетровская область – две территориальные общины в Криворожском районе;

Николаевская область – 15 из 52 территориальных общин;

Одесская область – Вилковское городское территориальное общество в Измаильском районе;

Харьковская область – 51 из 56 территориальных общин.

Полный список общин – по ссылке.

По сравнению с прошлым перечнем количество областей сократилось с 14 до 8. Получить финансовую помощь также могут переселенцы, чье жилье разрушено или непригодно для проживания из-за военных действий. Для этого нужно отдельно подать заявку на возмещение расходов на разрушенное жилье.

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3. Существуют ли другие программы финансовой поддержки переселенцев

Кроме помощи, оказываемой украинским правительством всем зарегистрированным ВПЛ, также существует по меньшей мере шесть программ целевой денежной поддержки от международных организаций. А именно:

Программы оказывают финансовую помощь в размере 2200 – 2500 гривен. Однако выплаты можно получить только в пределах одной из них. Фактически это один и тот же вид помощи, который осуществляют разные агентства.

Программы отличаются по территории действия, условиям участия, способам представления на них и получению выплат. Некоторые предусматривают автоматическое начисление выплат определенным категориям населения, для других необходимо подать заявку с необходимым перечнем документов. Подробно ознакомиться с условиями каждой программы поддержки можно по ссылкам или в инфографике ниже.



Украинцы могут получить международную денежную помощь в нескольких организациях / Инфографика "Единение ради действия"

4. Необходимо ли регистрироваться повторно, если переселенец второй раз сменил место жительства

Украинское законодательство требует сообщать об изменении места жительства ВПЛ в течение 10 дней с момента переезда. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко напоминал, что соответствующий инструмент в сервисе Дия дает не только возможность первичной регистрации лиц, но и подавать информацию об изменении места регистрации или места жительства. Также следует сообщать о возвращении к оставленному постоянному месту жительства не позднее чем за три дня до отъезда.

Несмотря на повторное изменение места жительства ВПЛ в пределах Украины, государство продолжает выплачивать денежную помощь переселенцам с определенных правительством территорий.

Переселенцы первой волны, покинувшие оккупированные районы Донецкой и Луганской области и Автономную Республику Крым в 2014-2021 годах, также получают выплаты и весь пакет социальных гарантий для ВПЛ.

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5. Как переселенцам получить медицинскую помощь

Закон дает право зарегистрированным ВПЛ получить медицинские услуги по новому месту жительства. А органы местного самоуправления должны обеспечивать подобную возможность в местных учреждениях здравоохранения.

Для этого переселенец должен обратиться в любое заведение здравоохранения с заявлением о постановке на медицинский учет по месту фактического проживания. Документом, удостоверяющим место жительства, является справка ВПЛ.

Для этого необязательно заключать новую декларацию с семейным врачом. Но такую возможность все равно стоит рассмотреть, если вы знаете, что останетесь в новом сообществе надолго или потеряли связь с вашим семейным врачом.

Если врач отказывается предоставлять вам услуги, требуйте у него письменный отказ. Это может послужить основанием для уголовной ответственности. Если врач пренебрегает вашими законными требованиями – пишите жалобу на имя главного врача медицинского учреждения.

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