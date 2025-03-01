Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau. Говорится о пакете помощи, который был заблокирован канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Наш ужас больше, чем раньше. Отвратительное время, когда мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, против власти сильнейшего. Враг находится в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе", – заявила она.

Бербок отметила, что на саммите ЕС, который состоится 6 марта, нужно составить "комплексный европейский финансовый пакет" поддержки Украины.

Кроме того, как пишет Spiegel, вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал ФРГ и Европу к "немедленным действиям".

Германия и Европа поддерживают Украину. Мы их не бросим. Одно и то же понятно: мы все, особенно украинцы, хотим мира. Как можно предполагать другое относительно президента Зеленского?

– подчеркнул политик.

Напомним, в январе Анналена Бербок заявила, что Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи, чем предусмотрено в текущем бюджете. Она подчеркнула, что это важно для безопасности всей Европы.