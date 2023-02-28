Следует учитывать тот факт, что США оказывают Украине беспрецедентно большую помощь. Об этом 24 Канала сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.
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Должны контролировать процесс
За предыдущие 10 месяцев Украина получила военную и финансовую помощь от США на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Как отмечает политический эксперт, понятно, что Соединенные Штаты используют эти средства с налогов, что уплачивают американцы, поэтому власть должна перед ними отчитываться.
Я думаю, что этот визит связан с оценкой эффективности использования средств, которые предоставляются, и перспективами дальнейшего сотрудничества. Важный момент, что должностные лица такого уровня, приезжая в Украину, показывают своим гражданам, что эти вопросы находятся под контролем,
– считает Клочок.
По его словам, нужно учитывать, как и от кого поступала финансовая помощь. К примеру, МВФ поддерживал нас довольно слабо. А вот США делали это очень серьезно, они смогли убедить в необходимости помощи Евросоюз.
"Сегодня США показывают, что они играют ключевую роль в формировании внешней политики в поддержке Украины. За это им действительно безумная благодарность", – подытожил Клочок.
Какой будет помощь в 2023 году
- В этом году США обязались до сентября предоставить нашему государству свыше 10 миллиардов долларов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль по итогам встречи с министершей финансов США Джанет Йеллен.
- По его словам, Соединенные Штаты также поддерживают Украину в направлении скорейшего восстановления энергетического сектора. Шмигаль добавил, что важной точкой совместной работы является создание Мультидонорской финансовой координационной платформы, которая позволяет эффективно координировать работу стран G7 и всех международных финансовых организаций, включая МВФ и Всемирный банк, по финансовой поддержке Украины, а также другим вопросам, связанным с этим направлением.
- Детальнее о результатах встречи – читайте в материале.