Следует учитывать тот факт, что США оказывают Украине беспрецедентно большую помощь. Об этом 24 Канала сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Должны контролировать процесс

За предыдущие 10 месяцев Украина получила военную и финансовую помощь от США на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Как отмечает политический эксперт, понятно, что Соединенные Штаты используют эти средства с налогов, что уплачивают американцы, поэтому власть должна перед ними отчитываться.

Я думаю, что этот визит связан с оценкой эффективности использования средств, которые предоставляются, и перспективами дальнейшего сотрудничества. Важный момент, что должностные лица такого уровня, приезжая в Украину, показывают своим гражданам, что эти вопросы находятся под контролем,

– считает Клочок.

По его словам, нужно учитывать, как и от кого поступала финансовая помощь. К примеру, МВФ поддерживал нас довольно слабо. А вот США делали это очень серьезно, они смогли убедить в необходимости помощи Евросоюз.

"Сегодня США показывают, что они играют ключевую роль в формировании внешней политики в поддержке Украины. За это им действительно безумная благодарность", – подытожил Клочок.

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