Сейчас же представитель Израиля в интервью украинским СМИ вновь прокомментировал вопрос вышеупомянутых линий, которые его страна не может нарушить из-за, по его словам ряда причин.

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Что за "красные линии" в помощи Украине

Как рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, кардинальных изменений в этих линиях с 2022 года не произошло. И значительную роль в этом сыграла агрессивная внешняя политика страны-агрессора по отношению к другим странам.

Принципиально красные линии сохраняются из-за того, что нам, по-прежнему, нужно считаться с Россией, с ее военным присутствием на Ближнем Востоке, с тем влиянием, которое она имеет и на Иран, и на Сирию, и с тем, что нам приходится поддерживать коммуникацию с Россией относительно действий наших ВВС в Сирии,

– заявил он.

К слову, не так давно появилась информация о том, что США, Украина и Израиль обсуждают возможность передачи восьми систем Patriot. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что окончательного решения по этому вопроса сейчас нет.

Он подчеркнул, что система "Железный купол", которая широко известна в Украине, не способна эффективно противостоять ракетам дальнего радиуса действия или баллистическим ракетам. Эксперт также отметил, что в Израиле есть и другие системы ПВО, многие из которых являются результатом израильских или израильско-американских разработок.