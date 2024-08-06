Иран может выдержать паузу, прежде чем атаковать Израиль, чтобы это стало неожиданностью. Израильский журналист Цви Зильбер в разговоре с 24 Каналом объяснил, во что в конце концов может превратиться конфликт между Ираном, Ливаном и Израилем.

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Большая война неизбежна

Уровень напряжения на Ближнем Востоке растет фактически ежедневно. Иран и Ливан угрожают Израилю мощным ответом за недавние убийства высшего военного командира Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Они хотят, чтобы удар был максимально неожиданным для Израиля. В прошлый раз, Иран, вероятно, хотел всячески показать, что не хотят большой войны на Ближнем Востоке, поэтому заблаговременно предупредили всех о нападении (ХАМАСа – 24 Канал). Сегодня же ситуация иная: они, вероятно, готовы шантажировать американцев, что развяжут региональную войну,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Журналист предположил, что Иран не будет торопиться с ответом Израиля, а хочет выдержать паузу. В Соединенных Штатах, безусловно, хотят остановить эскалацию и не допустить развертывания регионального конфликта.

"Мы уже давно находимся в Третьей мировой войне. Произойдет это рано или поздно – сложно предсказать, но рано или поздно что-то где-то таки начнет взрываться. В Израиле после 7 октября (2023 года, нападение ХАМАС на Израиль – 24 Канал) много говорили, что войну с "Хезболлой" нужно начинать одновременно с Газой. На это бы хватило сил", – отметил журналист.

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Израиль, скорее всего, имел планы, как вести одновременно войну и против ХАМАС и против "Хезболлы". Однако этого решения в свое время все же не приняли.

"Война против "Хезболлы", в которую, без сомнения, втянут Иран и все другие иранские прокси, будет большой войной. Израилю придется заплатить за нее высокую цену, а все же она стала неизбежной", – подытожил Зильбер.

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