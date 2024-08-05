Через главу МИД Венгрии Тегеран предупредил Иерусалим о своем намерении атаковать Израиль. Собственно, об этом рассказал израильским министр иностранных дел Исраэль Кац.

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Иран через Венгрию предупредил Израиль, что планирует атаку

В издании говорят, что несмотря на все попытки избежать любых дальнейших военных действий, которые могли бы спровоцировать прямую войну на Ближнем Востоке, Иран решил атаковать Израиль. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Кац.

Соответствующее сообщение от Ирана Израиль получил через венгерского коллегу Петера Сийярто.

В издании пишут, что тот непосредственно позвонил Кацу, чтобы объяснить, что он получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль,

– сказал Кац.

Он добавил, что "мир должен требовать от Ирана цены за любые агрессивные действия, которые он осуществляет".

В Reuters пишут, что Иран заявляет, что наказание Израиля поможет предотвратить дальнейшую нестабильность на Ближнем Востоке, но он не хочет эскалации напряженности, которая уже достигла высокого уровня после убийства в Тегеране Исмаила Хании, главы "Хамас". Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана.