Через главу МЗС Угорщини Тегеран попередив Єрусалим про свій намір атакувати Ізраїль. Власне, про це розповів ізраїльським міністр закордонних справ Ісраель Кац.

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Іран через Угорщину попередив Ізраїль, що планує атаку

У виданні кажуть, що попри всі спроби уникнути будь-яких подальших військових дій, які могли б спровокувати пряму війну на Близькому Сході, Іран вирішив атакувати Ізраїль. Про це заявив ізраїльський міністр закордонних справ Кац.

Відповідне повідомлення від Ірану Ізраїль отримав через угорського колегу Петера Сіярто.

У виданні пишуть, що той безпосередньо зателефонував Кацу, щоб пояснити, що він отримав цю інформацію від виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль,

– сказав Кац.

Він додав, що "світ повинен вимагати від Ірану ціни за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

В Reuters пишуть, що Іран заявляє, що покарання Ізраїлю допоможе запобігти подальшій нестабільності на Близькому Сході, але він не хоче ескалації напруженості, яка вже досягла високого рівня після вбивства в Тегерані Ісмаїла Ханії, главу "Хамас". Про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану.