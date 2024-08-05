Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з найближчими союзниками США та спробувати здійснити дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу", щоб максимально мінімізувати їхню "помсту". Про це повідомили журналісти з посиланням на три неназвані джерела.

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Коли Іран може атакувати Ізраїль

Блінкен сказав, що в США не знають точного часу атаки, але підкреслив, що вона може початися вже в найближчі 24 – 48 годин – тобто вже в понеділок, 5 серпня. За словами джерел, Блінкен попросив інших міністрів закордонних справ застосувати дипломатичний тиск на Іран, "Хезболлу" та Ізраїль, щоб зберегти максимальну стриманість.

Очікується, що командувач Центральним командуванням США генерал Майкл Курілла прибуде до Ізраїлю в понеділок, щоб завершити підготовку з Армією оборони Ізраїлю до можливого нападу з боку Ірану та "Хезболли",

– йдеться у матеріалі.

За попередньою інформацією, не виключається участь інших союзників Ірану в регіоні. Один з варіантів – масована атака з повітря з використанням ракет і безпілотників.

До слова, Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що Іран планує атакувати Ізраїль безпілотниками. Їх можуть запустити із районів поблизу Дамаска та з сирійської пустелі.