По данным израильских чиновников Абед Аль-Зери – террорист ХАМАС, который препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

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Министр экономики ХАМАС ликвидирован

В ЦАХАЛ рассказали, что Аль-Зери работал в отделе производства военного крыла ХАМАС, а также был министром экономики ХАМАС в Газе.

Он сыграл важную роль в управлении усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в Газу, и в управлении контролируемыми ХАМАС рынками,

– отметили израильские военные.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, палестинец отвечал за распределение топлива, газа и средств на террористические цели ХАМАС.

Сейчас информации о том, как именно удалось ликвидировать министра экономики ЦАХАЛ – нет.

К слову, в иранской столице Тегеране 31 июля погиб глава ХАМАС Исмаил Гания. В заявлении ХАМАС добавили, что Гания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию.

Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевого крыла ХАМАС, который организовал нападение на Израиль в октябре 2023 года. Речь идет о Мохаммеде Дейфе известного также как "Гость".