Израильский чиновник рассказал журналистам, что страна готовится к атаке со стороны Ирана и Хезболлы в течение нескольких дней. Ведь Тегеран из-за ликвидации Гании уже поднял "красный флаг мести".

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К чему готовится Израиль

Израиль опасается, что волны ракет и беспилотников могут быть выпущены в течение нескольких дней в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гания и командира Хезболлы Фуада Шукра,

– заявил чиновник.

Он добавил, что Иран и Хезболла просто попытаются истощить Израиль.

Ведь ранее СМИ писали, что Иран готовится к неожиданной и тяжелой мести Израилю. В частности, Тегеран может нанести гораздо более сильной и более неожиданной атаки, чем апрельская. В частности, иранский дипломат говорил, что "Израиль пересек все красные линии" и обещал быстрый и тяжелый ответ.

Кстати, The Times of Israel со ссылкой на Channel 12 писало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 4 августа собирал совещание с руководителями служб безопасности. Также отмечали, что он еще не имеет "окончательной картины" атак, с которыми столкнется Израиль.

Более того, силовые структуры Израиля рассматривают возможность "превентивных действий или атак", которые страна может инициировать, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".