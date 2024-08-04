Ізраїльський чиновник розповів журналістам, що країна готується до атаки з боку Ірану та Хезболли протягом декількох днів. Адже Тегеран через ліквідацію Ганії вже підняв "червоний прапор помсти".

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До чого готується Ізраїль

Ізраїль побоюється, що хвилі ракет і безпілотників можуть бути випущені протягом декількох днів у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганія та командира Хезболли Фуада Шукра,

– заявив чиновник.

Він додав, що Іран та Хезболла просто спробують виснажити Ізраїль.

Адже раніше ЗМІ писали, що Іран готується до несподіваної та тяжкої помсти Ізраїлю. Зокрема, Тегеран може завдати набагато сильнішої та більш несподіваної атаки, ніж квітнева. Зокрема, іранський дипломат говорив, що "Ізраїль перетнув усі червоні лінії" та обіцяв швидку та важку відповідь.

До речі, The Times of Israel з посиланням на Channel 12 писало, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 4 серпня збирав нараду з керівниками служб безпеки. Також зазначали, що він ще не має "остаточної картини" атак, з якими зіткнеться Ізраїль.

Ба більше, силові структури Ізраїлю розглядають можливість "превентивних дій або атак", які країна може ініціювати, "в тому числі в Лівані або, можливо, в інших місцях, де це буде необхідно".