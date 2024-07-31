ХАМАС, як не дивно, звинуватив у вбивстві Ізраїль. Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка палестинського ісламістського угруповання..

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Іран обіцяє помститися за смерть Ганії

Видання Times of Israel повідомило, що у Корпусі вартових ісламської революції заявили про "жорстку та болючу відповідь" за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість".

Водночас верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї наголосив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство Ганії, оскільки його вбили на їхній землі.

Ви вбили нашого дорогого гостя у нашому домі, а тепер проклали шлях для свого жорстокого покарання,

– заявив він, натякнувши на Ізраїль.

Вже згодом низка ЗМІ опублікувала фото та відео на яких видно, як Іран підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

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До слова, вбитий керував політичними операціями організації з еміграції в Катарі. Він загинув нібито в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані, де він перебував після інавгурації Пезешкіана.