В США ожидают, что нападение Ирана на Израиль произойдёт в ближайшие дни. Это может произойти даже в эти выходные. Журналисты WSJ пишут, что будущая атака будет намного сильнее и более неожиданной, чем апрельская.

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В ожидании нового всплеска агрессии

Усилия ряда дипломатов из разных стран, которые пытались убедить Иран и "Хезболлу" отказаться от мести, оказались тщетными.

Нет смысла. Израиль пересек все красные линии. Наш ответ будет быстрым и тяжелым,

– заявил иранский дипломат.

Издание отмечает, что в Иране еще не определились, как именно отомстить Израилю. Именно нехватка информации, непонимание, какой и когда может быть ответ, подтолкнуло регион к одному из самых опасных моментов с начала войны в Газе в октябре 2023 года.

В ожидании иранской реакции США переместили дополнительные военные средства на Ближний Восток. В частности, туда отправилась дополнительная эскадрилья истребителей.

Отметим, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал жестокий ответ за инцидент в Бейруте, когда был убит Гания. Лидер Хезболлы Хасан Насралла, выступая на похоронах Шукра, сказал, что убийство перевело конфликт в другую фазу эскалации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ликвидации Гании и Шукра предупредил страну, что "впереди нас ждут тяжелые дни".

Арабские официальные лица сообщили, что Иран и Хезболла считают, что реакция, какую бы форму она не приняла, должна быть сильнее, чем обстрел в апреле. "Хезболла" отметила, что ее ответ может быть не одним нападением, а серией действий.

Некоторые обеспокоены тем, что в нападении могут быть задействованы не только Иран и "Хезболла", но и другие объединенные региональные вооруженные формирования, такие как йеменские хуси и боевики в Ираке.

Справка: В ночь на 14 апреля Иран нанес мощный воздушный удар по Израилю, выпустив более 300 целей. Тогда Тель-Авиву помогли отразить атаку союзники – США, Великобритания и Франция. Было сбито 99 процентов дронов и ракет. Подавляющая часть из них даже не достигла территории Израиля. Кроме того, тогда Тегеран фактически предупредил Тель-Авив и союзников о своих намерениях и дал время подготовиться к атаке.