Министерство обороны США переместит эскадрилью истребителей на Ближний Восток и будет удерживать авианосец в регионе. Это связано с выполнением обещания президента Джо Байдена об усилении американского военного присутствия, чтобы помочь защитить Израиль от возможных атак со стороны Ирана.

Смотрите также Угроза новой войны на Ближнем Востоке: МИД обратилось к украинцам с важным заявлением

Ситуация становится сложнее

Министр обороны США Ллойд Остин заказал дополнительные крейсеры и эсминцы для противоракетной обороны в регионы Европы и Ближнего Востока. Кроме этого, он принимает меры для того, чтобы отправить туда большее количество наземного оборонительного оружия против баллистических ракет.

Лидеры США обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке, поэтому принимают такие меры.

По информации Белого дома, Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху новое развертывание войск США для защиты от возможных атак баллистических ракет и беспилотников.

Остин приказывает авианосной группе USS Abraham Lincoln отправиться на Ближний Восток, чтобы заменить ударную группу USS Theodore Roosevel. Это решение свидетельствует о том, что Пентагон решил постоянно держать авианосец в регионе как средство сдерживания Ирана хотя бы до следующего года.

США увеличивают обороноспособность

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что на Ближнем Востоке будет развернуто больше оборонительных военных возможностей, чтобы укрепить защиту сил США в регионе и защитить Израиль.

После нападений ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Соединенные Штаты пообещали помочь Израилю.

Сингх сказала, что обязательство увеличить обороноспособность в регионе следует из разговоров между президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме этого, министр обороны Ллойд Остин продолжил эти разговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Мы продемонстрировали, начиная с октября и снова в апреле, что глобальная оборона Соединенных Штатов является динамичной, и департамент сохраняет способность разворачивать войска в короткие сроки, чтобы противостоять растущим угрозам национальной безопасности,

– подчеркнула она.

Какие силы и/или подразделения будут развернуты, еще нужно определить в будущем.