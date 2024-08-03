Міністерство оборони США перемістить ескадрилью винищувачів на Близький Схід і утримуватиме авіаносець у регіоні. Це пов'язано із виконанням обіцянки президента Джо Байдена про посилення американської військової присутності, щоб допомогти захистити Ізраїль від можливих атак з боку Ірану.

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Ситуація стає складнішою

Міністр оборони США Ллойд Остін замовив додаткові крейсери та есмінці для протиракетної оборони у регіони Європи та Близького Сходу. Крім цього, він вживає заходів для того, щоб відправити туди більшу кількість наземної оборонної зброї проти балістичних ракет.

Лідери США стурбовані ескалацією насильства на Близькому Сході, тому вживають таких заходів.

За інформацією Білого дому, Байден обговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу нове розгортання військ США для захисту від можливих атак балістичних ракет і безпілотників.

Остін наказує авіаносній групі USS Abraham Lincoln вирушити на Близький Схід, щоб замінити ударну групу USS Theodore Roosevel. Це рішення свідчить про те, що Пентагон вирішив постійно тримати авіаносець у регіоні як засіб стримування Ірану хоча б до наступного року.

США збільшують обороноздатність

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що на Близькому Сході буде розгорнуто більше оборонних військових можливостей, щоб зміцнити захист сил США в регіоні та захистити Ізраїль.

Після нападів ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року Сполучені Штати пообіцяли допомогти Ізраїлю.

Сінгх сказала, що зобов’язання збільшити обороноздатність у регіоні випливає з розмов між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Крім цього, міністр оборони Ллойд Остін продовжив ці розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Ми продемонстрували, починаючи з жовтня і знову в квітні, що глобальна оборона Сполучених Штатів є динамічною, і департамент зберігає здатність розгортати війська в короткі терміни, щоб протистояти зростаючим загрозам національній безпеці,

– наголосила вона.

Які сили та/або підрозділи будуть розгорнуті, ще потрібно визначити в майбутньому.