Одним із останніх став авіаудар Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого був ліквідований один із високопоставлених учасників "Хезболли" Фуад Шукр. А вже у ніч проти 2 серпня бойовики запустили десятки ракет у відповідь.

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МЗС попереджає українців про небезпеку

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану. Зокрема, у відомстві закликали утриматися від поїздок у ці дві країни. Українцям, які вже перебувають там, наполегливо радять виїхати.

Зверніть увагу! Днями в Тегерані був ліквідований лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія. В пансіонаті, де він зупинився, заклали вибухівку. Іран звинуватив у вбивстві Ганії Тель-Авів і пригрозив помстою. Адміністрація Байдена вважає, що Іран готується атакувати Ізраїль. Це може статися вже цієї суботи.