Одним из последних стал авиаудар Израиля по Бейруту, в результате которого был ликвидирован один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Фуад Шукр. А уже в ночь на 2 августа боевики запустили десятки ракет в ответ.

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МИД предупреждает украинцев об опасности

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке МИД обновил рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории Израиля и Ливана. В частности, в ведомстве призвали воздержаться от поездок в эти две страны. Украинцам, которые уже находятся там, настойчиво советуют уехать.

Обратите внимание! На днях в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Гания. В пансионате, где он остановился, заложили взрывчатку. Иран обвинил в убийстве Гании Тель-Авив и пригрозил местью. Администрация Байдена считает, что Иран готовится атаковать Израиль. Это может произойти уже в эту субботу.