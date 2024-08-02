О возможном нападении Ирана на Израиль в ближайшее время сообщили журналисты со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

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Иран может напасть на Израиль в ближайшие дни

По словам официальных лиц США, любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их нападение на Израиль 13 апреля, но потенциально большего масштаба. Это также может касаться ливанской Хезболлы.

Лидер Хезболлы Хасан Насралла также пообещал ответить на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит его главный военный советник.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть труднее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которые защищали Израиль от предыдущего нападения Ирана, поскольку убийство Хании происходит в контексте войны Израиля и ХАМАС, которая вызвала острые антиизраильские настроения во всем регионе,

– говорится в материале.

Атака в апреле была местью за авиаудар Израиля по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

Американский чиновник заявил, что в среду разведка США начала получать четкие признаки того, что Иран собирается принять ответные меры. Иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней, чтобы скоординировать и подготовить атаку на Израиль.

Официальные лица США также добавили, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки.

К слову, ранее стало известно, что США и ЕС проводят срочные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной региональной войны. Западные дипломаты в частности пытаются убедить Иран не начинать боевых действий.