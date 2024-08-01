Как пишет Financial Times, сейчас западные дипломаты пытаются убедить Иран не начинать боевых действий. Для этого к переговорам привлекли официальных лиц в Тегеране

Смотрите также Наивные надежды России: может ли эскалация на Ближнем Востоке отвлечь внимание от Украины

США и ЕС ведут переговоры

Один из самых высоких дипломатов Европейского Союза Энрике Мора проводил важные переговоры с официальными лицами в столице Ирана. В то же время главный чиновник Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГерк проводил переговоры в Саудовской Аравии.

Подобное дипломатическое давление со стороны Запада возникло на фоне опасений потенциальной эскалации в регионе, которые вызвали угрозы и обещания отомстить за смерть главарей со стороны Ирана и "Хезболлы" в сторону Израиля.

Отмечается, что во время переговоров пытались убедить Тегеран или не отвечать, или принять "символические действия", после того как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций.

Администрация Байдена провела срочные консультации с Израилем, а также другими союзниками и партнерами, которые имеют влияние на Иран, чтобы попытаться отвести все стороны от обострения конфликта.

Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со своими иорданскими и катарскими коллегами, а министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом.

Вашингтон пытался убедить Израиль принять взвешенный ответ на ракетный обстрел Голанских высот, а дипломаты предупреждали о последствиях ответных действий в глубине Ливана.

Напомним, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи издал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на вероятное убийство в Тегеране лидера ХАМАС. В стране уже успели обвинить во всем Израиль и пообещали "возмездие" за его смерть.