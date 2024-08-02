Про можливий напад Ірану на Ізраїль найближчим часом повідомили журналісти з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

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Іран може напасти на Ізраїль найближчими днями

За словами офіційних осіб США, будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що й їхній напад на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більшого масштабу. Це також може стосуватися ліванської Хезболли.

Лідер Хезболли Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту, в результаті якого було вбито його головного військового радника.

Адміністрація Байдена стурбована тим, що може бути важче мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, які захищали Ізраїль від попереднього нападу Ірану, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни Ізраїлю та ХАМАС, яка викликала гострі антиізраїльські настрої в усьому регіоні,

– йдеться в матеріалі.

Атака в квітні була помстою за авіаудар Ізраїлю по іранському об’єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Американський чиновник заявив, що в середу розвідка США почала отримувати чіткі ознаки того, що Іран збирається вжити заходів у відповідь. Іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів, щоб скоординувати та підготувати атаку на Ізраїль.

Офіційні особи США також додали, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки.

До слова, раніше стало відомо, що США та ЄС проводять термінові переговори через ситуацію на Близькому Сході, щоб уникнути повномасштабної регіональної війни. Західні дипломати зокрема намагаються переконати Іран не розпочинати бойових дій.