За даними ізраїльських чиновників Абед Аль-Зері – терорист ХАМАС, який перешкоджав доставлянню гуманітарної допомоги мирним жителям Гази.

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Міністра економіки ХАМАС ліквідовано

У ЦАХАЛ розповіли, що Аль-Зері працював у відділі виробництва військового крила ХАМАС, а також був міністром економіки ХАМАС у Газі.

Він відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАС щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАС ринками,

– наголосили ізраїльські військові.

Крім того, за даними ЦАХАЛ, палестинець відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі ХАМАС.

Наразі інформації про те, як саме вдалося ліквідувати міністра економіки ЦАХАЛ – немає.

До слова, в іранській столиці Тегерані 31 липня загинув глава ХАМАС Ісмаїл Ганія. В заяві ХАМАС додали, що Ганія загинув в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію.

Окрім того, ЦАХАЛ ліквідував лідера бойового крила ХАМАС, який організував напад на Ізраїль у жовтні 2023 року. Мовиться про Мохаммеда Дейфа відомого також як "Гість".