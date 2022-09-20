Только совместными усилиями мы сможем снабдить наших ребят теплом на всю зиму. Открыт сбор для 2 роты 98-го батальона ТРО Днепр.

Важно Нехватка авто – главная проблема войны: украинские военные срочно просят о помощи

Как присоединиться к сбору для бойцов

В настоящее время есть потребность в 30 комплектах теплой одежды ECWCS Gen III Level 7, комплектах термобелья ECWCS GEN III Level 2 и флисовых куртках ECWCS GEN III Level 3 Tan. Полная сумма сбора составляет 420 тысяч гривен.

Эту сумму реально собрать совместными усилиями. Поэтому ссылка на банку – здесь. Номер карты: 5168 7574 0289 6684.



Украинским бойцам необходимо приобрести теплую одежду / фото инстаграм _orisya



Наши защитники нуждаются в теплой одежде на зиму / фото инстаграм _orisya

Напомним, что раньше мы просили вас помочь собрать средства на автомобиль для подразделения, в котором служит дизайнер канала и сайта 24 канала. Он с самого начала полномасштабного вторжения вместе со своими собратьями защищают Украину. Куда перевести средства: 5169360020564351, номер карты ПриватБанка Лабенского Ростислава.

Достойно внимания – Как британские артсистемы помогают ВСУ мочить оккупантов: смотрите видео