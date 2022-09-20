Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити наших хлопців теплом на всю зиму. Наразі відкритий збір для 2 роти 98-го батальйону ТРО Дніпро.

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Як приєднатися до збору для бійців

Нині є потреба в 30 комплектах теплого одягу ECWCS Gen III Level 7, комплектах термобілизни ECWCS GEN III Level 2 та флісових куртках ECWCS GEN III Level 3 Tan. Повна сума збору становить 420 тисяч гривень.

Цю суму реально зібрати спільними зусиллями. Тому посилання на банку – тут. Номер карти: 5168 7574 0289 6684.



Українським бійцям необхідно придбати теплий одяг / фото інстаграм _orisya



Наші захисники потребують теплого одягу на зиму / фото інстаграм _orisya

Нагадаємо, що раніше ми просили вас допомогти зібрати кошти на автомобіль для підрозділу, в якому служить дизайнер каналу та сайту 24 каналу. Він від початку повномасштабного вторгнення разом зі своїми побратимами захищають Україну. Куди переказати кошти: 5169360020564351, номер картки ПриватБанку Лабенського Ростислава.

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