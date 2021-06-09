Об этом в эфире заявил директор заповедника Максим Остапенко и отметил, что работы фактически уже начались.

Благодаря поддержке Метинвеста у нас появилась проектная документация на разработку этих объектов, на реконструкцию музея "истории запорожского казачества", на реконструкцию "Кургана единства Украины рядом с музеем". И у нас очень неплохой темп развития этих объектов. Сейчас у нас задача – запустить уже строительный этап работ,

– сообщил Остапенко.

Директор заповедника убежден, что реконструкция "Хортицы" позволит сделать этот национальный памятник туристической жемчужиной всей Украины.

"Хортица – это более тысячелетия духовной истории. Древнее святилище славянское поселение, Запорожская Сечь – все эти вещи связанные с островом, о них надо рассказать нашей стране. Этот остров, расположенный посреди Днепра, поэтому символически может объединить и правый, и левый берега Днепра, что очень нужно для нашей страны", – отметил он.

По его словам, именно сотрудничество Министерства культуры, заповедника, областной администрации и Метинвеста поможет выйти на совершенно новый уровень восприятия культурного наследия для Украины.

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины также отметил, что реализация этого проекта является уникальным примером государственно-частного партнерства.

Я надеюсь, что тот пример, который существует именно на Хортице, является прекрасным и уникальным. Когда объединены интересы и общества, и власти центральной, и бизнеса ответственного Метинвеста,

– отметил Ткаченко.