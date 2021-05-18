Дорошенко на записях телефонных разговоров
Из сюжета и записей следует, что в мае – июне 2014 года помощник Виктора Медведчука на Донбассе Дмитрий Дорошенко с "Украинского выбора" оценивал готовность главарей вести с Медведчуком переговоры.
О записях Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года
Медведчук пересказывал ему условия, на которые готова идти украинская сторона в переговорах. Речь шла о досрочных местных выборах, коридоре для российских наемников и даже согласовании губернатора с "молодыми республиками". Все эти тезисы Дорошенко должен был пересказывать российским наемникам.
Записи разговоров Медведчука за 4 года, в которых фигурирует Дорошенко
Нападение на журналистов "Схем"
Как сообщают журналисты программы "Схемы", Дорошенко – один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года напал на съемочную группу возле VIP-терминала аэропорта "Киев". Тогда журналисты снимали расследование о прямых перелетах Виктора Медведчука в Москву.
Охранники политика, в масках и балаклавах, увидев съемочную группу, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.
Суд рассматривает дело уже три года / Фото "Радио Свободы"
Дмитрий Дорошенко – единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передано в суд, где оно рассматривается более трех лет.
Заседание, назначенное на 17 мая, в котором должны были в очередной раз допросить Ткача и Лазаревича, не состоялось, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.
Новые записи переговоров Медведчука с боевиками
- Журналисты проекта Bihus.Info обнародовали фрагменты разговоров Виктора Медведчука с различными собеседниками: от главарей боевиков и до заместителя руководителя администрации Путина.
- Например, главаря наемников Бородая кум Путина по телефону просил не трогать имение Рината Ахметова.
- Другого главаря самопровозглашенной "ЛНР" Алексея Карякина он убеждал, что не имеет никакого отношения к ВСУ.
- По данным расследователей, законопроекты партии Медведчука писали в Москве. В частности речь идет о его инициативе создания свободной экономической зоны на Донбассе, которую он обсуждал с Сурковым.
- Bihus.Info анонсировал вторую серию резонансного расследования про Медведчука – она будет касаться экономического блока и расскажет о том, как кум Путина взаимодействовал с Кремлем в 2015 – 2016 годах.