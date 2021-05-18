Дорошенко на записях телефонных разговоров

Из сюжета и записей следует, что в мае – июне 2014 года помощник Виктора Медведчука на Донбассе Дмитрий Дорошенко с "Украинского выбора" оценивал готовность главарей вести с Медведчуком переговоры.

О записях Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года

Медведчук пересказывал ему условия, на которые готова идти украинская сторона в переговорах. Речь шла о досрочных местных выборах, коридоре для российских наемников и даже согласовании губернатора с "молодыми республиками". Все эти тезисы Дорошенко должен был пересказывать российским наемникам.

Записи разговоров Медведчука за 4 года, в которых фигурирует Дорошенко

Нападение на журналистов "Схем"

Как сообщают журналисты программы "Схемы", Дорошенко – один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года напал на съемочную группу возле VIP-терминала аэропорта "Киев". Тогда журналисты снимали расследование о прямых перелетах Виктора Медведчука в Москву.

Охранники политика, в масках и балаклавах, увидев съемочную группу, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.



Суд рассматривает дело уже три года / Фото "Радио Свободы"

Дмитрий Дорошенко – единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передано в суд, где оно рассматривается более трех лет.

Заседание, назначенное на 17 мая, в котором должны были в очередной раз допросить Ткача и Лазаревича, не состоялось, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.

Новые записи переговоров Медведчука с боевиками