Бригада вместе с другими собратьями отстояла Харьков, а теперь откидывает оккупантов подальше от города. Бойцы отметили, что нынешний этап войны с Россией – это, прежде всего, война разведки целей, в том числе воздушной.
Кстати "С Божьей милостью": волонтеры организовали сбор средств на авто для воинов 30 бригады ВСУ
Поэтому и важно иметь более серьезный летательный аппарат. Военные называют его "дракончиком смерти".
Сколько нужно собрать
Еще 6 – и оккупантам будет гораздо веселее жить на нашей земле. Всем, кто хочет и может оказать посильную помощь нашим, заранее низкий поклон и солдатская благодарность,
– подчеркнули неравнодушные.
Прикрепили реквизиты, по которым все желающие могут помочь ребятам:
Какая ситуация в Харьковской области
Бойцы 227 батальона 127 бригады территориальной обороны 15 мая вытеснили российских оккупантов до госграницы между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский поблагодарил их за это от каждого украинца.
Перед этим, 10 мая, оккупантов прогнали из четырех сел: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а 11 мая – из поселка Питомник.
На юге Харьковской области, в частности, на Изюмском направлении, ситуация сложнее. Россияне продолжают концентрировать свои силы и готовиться к еще одному удару в сторону Славянска и Краматорска. Пока безрезультатно, но у врага достаточное количество живой силы и техники для поражения.
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