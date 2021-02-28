В Италии во время раскопок Помпеев археологи нашли церемониальную колесницу. Четырехколесный транспорт с железными элементами обнаружили за стенами античного города.

Колесница была оснащена бронзовыми украшениями и минерализованными деревянными остатками. И чудом уцелела до наших времен.

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Древнюю находку археологи обнаружили возле роскошной древнеримской виллы в двухуровневом портике, который был соединен с конюшнями.

Целостность находки удивила ученых, ведь в свое время извержение вулкана Везувий обрушило стены города, в придачу современные воры неоднократно грабили Помпеи. Однако колесница находится в почти неповрежденном состоянии.



Археологи раскопали древнюю колесницу / Фото Pompeii Sites

Колесницу могли использовать для торжественных мероприятий и парадов

Директор археологического парка Помпеи рассказал, что колесницу могли использовать не в повседневной жизни или как сельскохозяйственный транспорт, а для торжественных мероприятий и парадов.

Четырехколесный транспорт, возможно, также использовался для перевозки невест в новые дома.

Колесница украшена эротическими изображениями персонажей из античной мифологии – бога любви Эроса, сатир и нимф.



Эротические изображения на колеснице / Фото Pompeii Sites

По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, Помпеи продолжают удивлять своими открытиями и будут продолжать это делать в течение следующих лет. Ведь археологи еще должны раскопать 20 гектаров древнего города.

"Прежде всего это показывает, что можно улучшить парк, привлечь туристов со всего мира и одновременно проводить исследования и обучение", – отметил он.

Что известно о трагедии в Помпеях? В 79 году древнеримский город Помпеи погиб в результате масштабного извержения вулкана Везувий. Почти все здания и сооружения оказались под тоннами пыли. Большинство жителей успели покинуть город еще до трагедии. Из 20 тысяч человек в зданиях и на улицах погибло примерно 2 тысячи человек. Сейчас на раскопанной части Помпеев создан музей под открытым небом. Источник: Википедия

Раскопки уничтоженного города Помпеи: видео