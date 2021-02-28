У Помпеях відкопали вцілілу стародавню колісницю: вражаючі фото й відео
В Італії під час розкопок Помпеїв археологи знайшли церемоніальну колісницю. Чотириколісний транспорт з залізними елементами виявили за стінами античного міста.
Джерело:Pompeii Sites
Колісниця була оснащена бронзовими прикрасами та мінералізованими дерев'яними рештками. І дивом вціліла до наших часів.
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Стародавню знахідку археологи виявили біля розкішної давньоримської вілли у дворівневому портику, що був з'єднаний з конюшнями.
Цілісність знахідки здивувала науковців, адже свого часу виверження вулкану Везувій обвалило стіни міста, на додачу сучасні злодії неодноразово грабували Помпеї. Однак колісниця перебуває в майже неушкодженому стані.
Археологи розкопали стародавню колісницю / Фото Pompeii Sites
Колісницю могли використовувати для урочистих заходів і парадів
Директор археологічного парку Помпеї розповів, що колісницю могли використовувати не у повсякденному житті чи як сільськогосподарський транспорт, а для урочистих заходів та парадів.
Чотириколісний транспорт, можливо, також використовувався для перевезення наречених до нових будинків.
Колісниця оздоблена еротичними зображеннями персонажів з античної міфології – бога кохання Ероса, сатир і німф.
Еротичні зображення на колісниці / Фото Pompeii Sites
За словами міністра культури Італії Даріо Франческіні, Помпеї продовжують дивувати своїми відкриттями і продовжуватимуть це робити протягом наступних років. Адже археологи ще мають розкопати 20 гектарів стародавнього міста.
"Насамперед це показує, що можна покращити парк, залучити туристів з усього світу та одночасно проводити дослідження й навчання", – відзначив він.
Що відомо про трагедію в Помпеях?У 79 році давньоримське місто Помпеї загинуло внаслідок масштабного виверження вулкану Везувій. Майже всі будівлі й споруди опинилися під тоннами пилу.
Більшість мешканців встигли залишити місто ще до трагедії. З 20 тисяч людей у будівлях та на вулицях загинуло приблизно 2 тисячі осіб.
Зараз на розкопаній частині Помпеїв створено музей просто неба.
Джерело: Вікіпедія
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