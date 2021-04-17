Бывший госсекретарь США Майк Помпео и его жена использовали ресурсы Госдепа в собственных целях. Чиновник нарушил Федеральные правила этики по использованию ресурсов, финансируемых налогоплательщиками.

О нарушении Помпео издание пишет со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Госдепартамента США.

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Данные об использовании Помпео Госдепа в собственных целях

К таким нарушениям инспектор отнес личные просьбы Помпео и его жены к сотрудникам департамента.

Готовя отчет, управление изучило электронные письма, документы, а также опросило сотрудников. В результате выявили по меньшей мере 100 случаев, когда Помпео и его жена просили сотрудников выполнить задание личного характера:

заказать столик для частного ужина,

забрать собаку,

записать в салон красоты.

Дополнительные компенсации за эту работу сотрудники Госдепа не получали.

Офис генерального инспектора поддержал расследование в отношении Помпео, отметив, что установленные правила действуют для всех. А работники Госдепа слишком много времени потратили на выполнение задач экс-госсекретаря. А работают они за деньги налогоплательщиков.

Что об этом говорят у Помпео

Адвокат экс-главы Госдепа Уильям Берк назвал черновой вариант отчета, который он получил, политически предвзятым "сборником мелочных жалоб, отобранных составителями".

Сам Помпео, как отмечает издание, во время разбирательства утверждал, что его просьбы были мелкими.

Обратите внимание! В Вашингтоне давно ожидали этого расследования, однако оно началось только в 2020 году. Толчком стало то, что Помпео спровоцировал увольнение Стива Линика, занимавшего в то время пост генерального инспектора Госдепа.