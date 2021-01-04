Участник боевых действий на Донбассе во время лечения в военном госпитале в Киеве подарил Майку Помпео свою боевую нашивку. Госсекретарь Соединенных Штатов опубликовал в сети фото их встречи.

Информацию о встрече с украинским защитником и подарке государственный секретарь США Майк Помпео обнародовал в своем твиттере.

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Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне,

– написал Помпео.

В ответ в миссии Украины при НАТО отметили, что были тронуты постом Помпео и высоко ценят поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Справка. Встреча главы Госдепа с ранеными украинскими военными в киевском госпитале состоялась еще в феврале 2020 года. Однако своими воспоминаниями о подарке украинца Помпео решил поделиться только сейчас.



Встреча Майка Помпео и украинского военного / Фото из твиттера Помпео