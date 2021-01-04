Помпео похвалився у мережі подарунком від українського військового: фото їхньої зустрічі
Учасник бойових дій на Донбасі під час лікування у військовому госпіталі у Києві подарував Майку Помпео свою бойову нашивку. Держсекретар Сполучених Штатів опублікував у мережі фото їхньої зустрічі.
Інформацію про зустріч з українським захисником та подарунок державний секретар США Майк Помпео оприлюднив у своєму твіттері.
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Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими бійцями за свободу, один з них зірвав нашивку зі своєю форми та віддав її мені,
– написав Помпео.
У відповідь у місії України при НАТО зазначили, що були зворушені постом Помпео та високо цінують підтримку зі сторони Сполучених Штатів.
Зустріч Майка Помпео та українського військового / Фото з твіттеру Помпео
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