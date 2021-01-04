США мають ставитись до Росії, як до комуністичного Китаю, – Помпео
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація чинного президента Дональда Трампа надавала Україні підтримку через російську агресію. Крім того, він зауважив, що до Росії слід ставитися дуже пильно.
Що заявив Помпео
США повинні бути пильними у відносинах з Росією. Про це чиновник написав на своїй сторінці у твіттері.
До теми США звинуватили Росію у масштабній кібератаці
США мають ставитися до Росії так само як до комуністичного Китаю: не довіряти і перевіряти,
– наголосив Помпео.
Держсекретар США про підтримку України
Помпео підкреслив, що США "діяли на різних фронтах проти Росії". Мовиться і про релігійну сферу.
"США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України. Ми допомогли митрополиту (Епіфанію – 24 канал) уникнути російського впливу", – розповів держсекретар.
Чиновник також нагадав, що видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні.
Поділитися новиною