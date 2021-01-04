Держсекретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація чинного президента Дональда Трампа надавала Україні підтримку через російську агресію. Крім того, він зауважив, що до Росії слід ставитися дуже пильно.

Що заявив Помпео

США повинні бути пильними у відносинах з Росією. Про це чиновник написав на своїй сторінці у твіттері.

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США мають ставитися до Росії так само як до комуністичного Китаю: не довіряти і перевіряти,

– наголосив Помпео.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Держсекретар США про підтримку України

Помпео підкреслив, що США "діяли на різних фронтах проти Росії". Мовиться і про релігійну сферу.

"США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України. Ми допомогли митрополиту (Епіфанію – 24 канал) уникнути російського впливу", – розповів держсекретар.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Чиновник також нагадав, що видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону на надання летальної військової підтримки Україні.

Зверніть увагу! За словами Помпео, впродовж 4 років адміністрація Трампа запровадила санкції проти 365 людей та відомств з Росії. Все через дестабілізуючі та агресивні дії РФ щодо України та всієї Європи.