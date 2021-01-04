Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация действующего президента Дональда Трампа оказывала Украине поддержку из-за российской агрессии. Кроме того, он отметил, что к России следует относиться очень пристально.

Что заявил Помпео

США должны быть бдительными в отношениях с Россией. Об этом чиновник написал на своей странице в Твиттере.

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США должны относиться к России так же как к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять,

– подчеркнул Помпео.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Госсекретарь США о поддержке Украины

Помпео подчеркнул, что США "действовали на разных фронтах против России". Говорится и о религиозной сфере.

"США поддерживают международное признание Православной церкви Украины. Мы помогли митрополиту (Епифанию – 24 канал) избежать российского влияния", – рассказал госсекретарь.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Чиновник также напомнил, что выдал Крымскую декларацию, которая отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украине.

Обратите внимание! По словам Помпео, в течение 4 лет администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и ведомств из России. Все из-за дестабилизирующих и агрессивных действий РФ в отношении Украины и всей Европы.