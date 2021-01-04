США должны относиться к России, как к коммунистическому Китаю, – Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация действующего президента Дональда Трампа оказывала Украине поддержку из-за российской агрессии. Кроме того, он отметил, что к России следует относиться очень пристально.
Что заявил Помпео
США должны быть бдительными в отношениях с Россией. Об этом чиновник написал на своей странице в Твиттере.
К теме США обвинили Россию в масштабной кибератаке
США должны относиться к России так же как к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять,
– подчеркнул Помпео.
Госсекретарь США о поддержке Украины
Помпео подчеркнул, что США "действовали на разных фронтах против России". Говорится и о религиозной сфере.
"США поддерживают международное признание Православной церкви Украины. Мы помогли митрополиту (Епифанию – 24 канал) избежать российского влияния", – рассказал госсекретарь.
Чиновник также напомнил, что выдал Крымскую декларацию, которая отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украине.
Поделиться новостью