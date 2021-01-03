Администрация президента США Дональда Трампа с 2017 года ввела санкции против 365 физических и юридических лиц из России. Все из-за дестабилизирующих и агрессивных действий России в отношении Украины и всей Европы.

О такой политике администрации Трампа в своем твиттере написал госсекретарь США Майк Помпео.

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Что сказал Помпео

Госсекретарь повторил позицию Белого дома относительно того, что администрация Трампа проводит самую жесткую политику к России по сравнению с предыдущими американскими администрациями.

Ни одна другая администрация не была такой жесткой в отношении России, как мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты,

– заявил Помпео.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Что известно о санкциях против России