Администрация Трампа за 4 года ввела санкции против 365 россиян
Администрация президента США Дональда Трампа с 2017 года ввела санкции против 365 физических и юридических лиц из России. Все из-за дестабилизирующих и агрессивных действий России в отношении Украины и всей Европы.
О такой политике администрации Трампа в своем твиттере написал госсекретарь США Майк Помпео.
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Что сказал Помпео
Госсекретарь повторил позицию Белого дома относительно того, что администрация Трампа проводит самую жесткую политику к России по сравнению с предыдущими американскими администрациями.
Ни одна другая администрация не была такой жесткой в отношении России, как мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты,
– заявил Помпео.
Что известно о санкциях против России
- США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников и ведомств после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
- Россиянам запретили въезд в США и страны ЕС, а также заморозили их банковские счета.
- Санкции ЕС предусматривали запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу России военных товаров и товаров двойного назначения.
- Кроме этого, России запрещено импортировать и экспортировать оружие.
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