Адміністрація Трампа за 4 роки ввела санкції проти 365 росіян
Адміністрація президента США Дональда Трампа з 2017 року ввела санкції проти 365 фізичних і юридичних осіб з Росії. Все через дестабілізуючі та агресивні дії Росії щодо України та всієї Європи.
Про таку політику Адміністрації Трампа у своєму твіттері написав держсекретар США Майк Помпео.
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Що сказав Помпео
Держсекретар повторив позицію Білого дому щодо того, що адміністрація Трампа проводить найжорсткішу політику до Росії у порівнянні з попередніми американськими адміністраціями.
Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти,
– заявив Помпео.
Що відомо про санкції проти Росії
- США та Євросоюз запровадили санкції проти російських посадовців та відомств після анексії Криму та агресії на Донбасі.
- Росіянам заборонили в'їзд у США та країни ЄС, а також заморозили їхні банківські рахунки.
- Санкції ЄС передбачали заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж Росії військових товарів і товарів подвійного призначення.
- Крім цього, Росії заборонено імпортувати та експортувати зброю.
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