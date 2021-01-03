Адміністрація президента США Дональда Трампа з 2017 року ввела санкції проти 365 фізичних і юридичних осіб з Росії. Все через дестабілізуючі та агресивні дії Росії щодо України та всієї Європи.

Про таку політику Адміністрації Трампа у своєму твіттері написав держсекретар США Майк Помпео. Читайте також США ввели санкції проти Білорусі: у списку ЦВК та силовики Що сказав Помпео Держсекретар повторив позицію Білого дому щодо того, що адміністрація Трампа проводить найжорсткішу політику до Росії у порівнянні з попередніми американськими адміністраціями. Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти,

– заявив Помпео. Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021 Що відомо про санкції проти Росії США та Євросоюз запровадили санкції проти російських посадовців та відомств після анексії Криму та агресії на Донбасі.

Росіянам заборонили в'їзд у США та країни ЄС, а також заморозили їхні банківські рахунки.

Санкції ЄС передбачали заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж Росії військових товарів і товарів подвійного призначення.

Крім цього, Росії заборонено імпортувати та експортувати зброю.